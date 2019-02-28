Пострадавшего при нападении тигра жителя Приморья могут посадить в тюрьму

По данным местных властей, хищник атаковал браконьера, который открыл стрельбу из незарегистрированного карабина.

Против жителя Приморья, получившего травмы при нападении тигра, завели уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, 61-летний пострадавший заявил, что смог отпугнуть зверя благодаря выстрелу из ружья. Вскоре на месте инцидента действительно нашли охотничий карабин и выяснили, что он не зарегистрирован в установленном порядке.

Как пояснили в центре "Амурский тигр", животное в результате стрельбы не пострадало. А вот хозяину оружия теперь грозит до четырёх лет тюрьмы.

В департаменте охотничьего надзора Приморского края заявили, что это браконьер, который во время нападения охотился на кабанов запрещёнными методами.

Как ранее писал Лайф, тигр напал на человека 16 февраля 2019 года. Мужчину доставили в больницу с укушенными ранами головы, лица и верхних конечностей.