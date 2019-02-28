Трюдо попросили уйти в отставку из-за давления на экс-генпрокурора Канады

Это заявление было сделано на фоне набирающего обороты скандала с компанией SNC Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции при получении госконтрактов.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир обратился к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и предложил ему добровольно уйти в отставку после заявлений бывшего генпрокурора страны Джоди Уилсон-Рейболд о якобы давлении на неё со стороны канцелярии премьера.

— Примерно четыре месяца с сентября до декабря 2018 года я ощущала на себе усилия многих людей в правительстве [с целью] вмешаться в осуществление моих прокурорских полномочий и обеспечить соглашение об отсрочке судебного расследования SNC Lavalin, — приводит слова Уилсон-Рейболд телеканал Global News, транслировавший её выступление.

По её словам, 11 не названных, но высокопоставленных людей, в том числе из канцелярии премьера Трюдо, в беседах с ней настаивали на прекращении уголовного дела в отношении компании SNC Lavalin и для этого просили надавить на федеральных прокуроров. Причём дело не ограничивалось личными беседами. Эти разговоры продолжались по телефону, электронной почте, даже СМС-сообщения иногда содержали "скрытые угрозы".

Она также добавила, что у неё был разговор и с самим Трюдо по этому вопросу, в ходе которого она прямо спросила, не пытается ли тот оказать на неё политическое давление, на что он ответил: "Нет-нет-нет, нам просто нужно найти решение". По мнению экс-прокурора, эти факты можно считать давлением.

Стоит отметить, что накануне Трюдо заявил о "беспрецедентных шагах" правительства по освобождению Уилсон-Рейболд от обязанности хранить адвокатскую тайну за тот четырёхмесячный период, чтобы раскрыть детали тех разговоров, благодаря чему "люди должны понять её точку зрения".

При этом уже после выступления бывшего генпрокурора премьер-министр заявил, что ни в какую отставку не собирается уходить, а канадский народ сможет сам выбрать себе нового премьера на осеннем голосовании.

— У канадцев будет возможность через несколько месяцев сделать чёткий выбор, кто будет премьер-министром этой страны, какая партия будет формировать правительство, — заявил он.

Трюдо добавил, что не согласен со словами Уилсон-Рейболд, поскольку его сотрудники "действовали надлежащим образом и профессионально", не оказывали давления на прокурора, а все решения относительно расследования она принимала сама.

12 февраля стало известно об уходе в отставку Джоди Уилсон-Рейболд, генерального прокурора Канады, на фоне разгорающегося скандала вокруг компании SNC Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции, из-за чего ей грозит 10-летний запрет на участие в контрактах на госзакупки.