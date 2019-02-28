Россия упростит визовый режим с Индонезией

Правительство России одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима взаимных поездок граждан двух стран. Россияне смогут получить многократную визу на срок до полугода, сообщает АТОР.
Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует "безвиз". В свою очередь, соглашением предусматривается возможность выдачи многократных туристических виз на срок до шести месяцев.
Правда, представители туроператоров России считают, что турбизнес от этого ничего не выиграет: туристам вполне хватает 30 дней уже действующего "безвиза".
Однако эксперты полагают, что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, пойдёт на пользу направлению.
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