Россия упростит визовый режим с Индонезией

Впрочем, представители туроператоров страны считают, что бизнес от этого ничего не выиграет.

Правительство России одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима взаимных поездок граждан двух стран. Россияне смогут получить многократную визу на срок до полугода, сообщает АТОР.

Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует "безвиз". В свою очередь, соглашением предусматривается возможность выдачи многократных туристических виз на срок до шести месяцев.

Правда, представители туроператоров России считают, что турбизнес от этого ничего не выиграет: туристам вполне хватает 30 дней уже действующего "безвиза".

Однако эксперты полагают, что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, пойдёт на пользу направлению.