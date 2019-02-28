Посольство РФ в США: Киев и Запад фактически признают крымчан россиянами

Действия, которые предпринимают власти Украины и стран Запада, говорят о том, что они по сути признают жителей Крыма гражданами РФ. Об этом говорится в заявлении, размещённом посольством России в США на странице во "ВКонтакте".

Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить тот факт, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся посольство России в США

Также дипломаты напомнили о том, что Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд санкций против крымчан, "репрессировав за их свободный выбор".

— Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их (жителей Крыма. — Прим. Лайфа) в состав государства, пронизанного русофобией. Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может, — отметили в посольстве.