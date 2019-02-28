СМИ: В России подорожают молоко, гречка и хлеб

Специалисты "Финэкспертизы" проанализировали рынок и пришли к выводу, что в 2019 году нужно ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, информирует "Российская газета".

Аналитики заявляют, что в 2018 году за счёт роста стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений увеличились цены на яйца, мясо и сахар. В 2019 году такого же развития стоит ожидать и с молоком, хлебом и гречкой.

По данным экспертов, сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4%, тогда как в среднем в пищевой промышленности производитель получает порядка 8% прибыли. При этом для производства этого продукта требуются корма, которые в том году подорожали более чем на треть. Это неизменно приведёт к росту цен на молоко, считают аналитики.

Также, по оценкам экспертов, в 2019-м вырастут цены на гречневую крупу. В 2017 году из-за рекордного урожая цены на неё упали на 16%, после чего в 2018 году были сокращены посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40%. Вкупе с ростом цен на удобрения, по мнению аналитиков, это приведёт к очередному скачку цен.

Кроме того, аналитики отметили малый уровень прибыли у производителей хлебобулочных изделий. Они связали это с подорожанием в 2018 году пшеницы на 54%, а также ржи на 30%. Также выросли расходы на ЖКХ, аренду помещений и земли. Таким образом, заявляют эксперты, желание производителей увеличить прибыль, вероятнее всего, приведёт к повышению цен на хлеб.