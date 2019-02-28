Трамп рассчитывает на успешное многолетнее сотрудничество с Ким Чен Ыном

Об этом он сказал перед началом своей встречи с северокорейским лидером во Вьетнаме.

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успешное многолетнее сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

— Думаю, что мы будем много [встречаться] в ближайшие годы. Я не могу говорить про сегодня, но в ближайшее время мы достигнем фантастических успехов, — сказал он перед началом встречи с Ким Чен Ыном.

Во вьетнамском Ханое проходит второй день саммита США — КНДР. Накануне Трамп и Ким Чен Ын также вели переговоры в формате тет-а-тет, после чего прошёл рабочий ужин.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в первый день саммита обе стороны озвучили много хороших идей.