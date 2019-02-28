В многоквартирном доме в Смоленской области произошёл хлопок газа

Один человек пострадал при хлопке бытового газа в многоквартирном доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области, сообщает региональное управление МЧС.
— Поступило сообщение о хлопке бытового газа... Информация подтвердилась, в результате повреждены гипсовые перегородки, есть пострадавший, — говорится в сообщении.
По данным РИА "Новости", хлопок произошёл в многоквартирном доме, пострадавший — мужчина, его доставили в местную больницу с ожогами. Уточняется, что состояние пострадавшего удовлетворительное.
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