В многоквартирном доме в Смоленской области произошёл хлопок газа

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В многоквартирном доме в Смоленской области произошёл хлопок газа

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Фото: © Pixabay

Один человек пострадал при хлопке бытового газа в многоквартирном доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области, сообщает региональное управление МЧС.

— Поступило сообщение о хлопке бытового газа... Информация подтвердилась, в результате повреждены гипсовые перегородки, есть пострадавший, — говорится в сообщении.

По данным РИА "Новости", хлопок произошёл в многоквартирном доме, пострадавший — мужчина, его доставили в местную больницу с ожогами. Уточняется, что состояние пострадавшего удовлетворительное.

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