В Индии сообщили об обстреле со стороны Пакистана

Пакистанские военные нарушили режим прекращения огня на спорных территориях в Индийском штате Джамму и Кашмир и провели артиллерийский обстрел, об этом сообщает агентство Asian News International.

По информации журналистов, первый выстрел со стороны Пакистана прозвучал примерно в 6 утра (3:30 мск) по местному времени. После этого последовал "сильный и эффективный" ответ со стороны Индии. Обмен снарядами продолжался примерно час, после чего прекратился. Информации о пострадавших не поступало.

Фото- и видеоматериалов произошедшего пока нет, но одним из косвенных доказательств возможности таких событий может послужить видеозапись пакистанского журналиста, который заснял на свой телефон артиллерийские установки, которые двигались в сторону границы с Индией, а также другую военную технику.