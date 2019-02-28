В Индии сообщили об обстреле со стороны Пакистана

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В Индии сообщили об обстреле со стороны Пакистана

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Фото: ©Flickr/Imtiaz Ahmed

Пакистанские военные нарушили режим прекращения огня на спорных территориях в Индийском штате Джамму и Кашмир и провели артиллерийский обстрел, об этом сообщает агентство Asian News International.

По информации журналистов, первый выстрел со стороны Пакистана прозвучал примерно в 6 утра (3:30 мск) по местному времени. После этого последовал "сильный и эффективный" ответ со стороны Индии. Обмен снарядами продолжался примерно час, после чего прекратился. Информации о пострадавших не поступало.

Фото- и видеоматериалов произошедшего пока нет, но одним из косвенных доказательств возможности таких событий может послужить видеозапись пакистанского журналиста, который заснял на свой телефон артиллерийские установки, которые двигались в сторону границы с Индией, а также другую военную технику.

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