СМИ: Трамп и Ким Чен Ын подпишут "Ханойскую декларацию"

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СМИ: Трамп и Ким Чен Ын подпишут "Ханойскую декларацию"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/Evan Vucci

США и КНДР уже согласовали минимум три пункта общего документа под названием "Ханойская декларация", который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных дипломатических кругах.

Сообщается, что в документе будет определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги сторон для её достижения и будут прописаны задачи и вопросы, которые в дальнейшем будут обсуждать стороны.

В Ханое (Вьетнам) проходит второй день саммита США — КНДР. Трамп ранее заявил, что в первый день саммита обе стороны озвучили много хороших идей.

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