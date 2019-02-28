"Газпром" рассказал о планах добычи голубого топлива в 2019 году

"Газпром" в 2019 году рассчитывает добыть 495,1 миллиарда кубометров газа, заявил член правления "Газпрома" Олег Аксютин в ходе Дня инвестора компании в Сингапуре.

— Согласно планам на 2019 год, объёмы добычи определены... 495,1 миллиарда кубических метров газа. Но хочу сразу сказать, как правило, в начале года мы придерживаемся консервативного подхода. Потом по ходу развития событий возможен пересмотр, — сообщил он, подчеркнув, что в 2017 году изначальный план составлял 472 миллиарда кубических метров, но позже был пересмотрен в сентябре в сторону увеличения.

Ранее стало известно, что "Газпром" ожидает роста добычи газа в РФ к 2035 году на 5–20%, до 757–875 миллиардов кубических метров в год.

В 2018 году добыча газа в РФ составила 725 миллиардов кубических метров.