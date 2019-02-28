Канадский комик лизнул ухо журналиста в прямом эфире — видео

Известный в Канаде актёр и комик Бойд Бэнкс поставил в очень неловкую ситуацию корреспондента телеканала CBS Криса Гловера, когда в прямом эфире решил лизнуть ему ухо. На шутника даже написали заявление в полицию за это.

Many have identified the man, who licked this CBC reporter live on-air, as comic-actor Boyd Banks.



Global News has written an article about it here: https://t.co/gZvSwfCTU0 pic.twitter.com/4BZs1qECi1 — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 27 февраля 2019 г.

Описываю ту ситуацию, Гловер признался, что во время проведения прямого включения он понял, как к нему сзади кто-то приблизился, причём он уловил устойчивый запах алкоголя. После этого он "почувствовал что-то на шее и затылке". Он мельком взглянул назад, увидел Бэнкса и понял, что тот облизывал его.

Случившееся заставило его чувствовать себя неловко, из-за чего пришлось поскорее закончить репортаж. После этого находиться в баре журналист не смог, поскольку "не чувствовал" себя в безопасности, и ушёл. А потом обратился в полицию с заявлением.

Что же касается второго героя истории — комика Бойда Бэнкса, то он буквально на следующий день поспешил извиниться перед корреспондентом и заодно всеми канадцами, которым довелось это увидеть. Он назвал себя идиотом, которому "нет оправдания", и отметил хорошую выдержку журналиста.