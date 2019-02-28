50 человек пострадали из-за утечки хлора в Алабаме

Более 50 человек направлены в медицинские учреждения после утечки опасных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works в американском штате Алабама. Об этом говорится в сообщении компании в "Твиттере".
Вредные вещества наружу не просочились, оставшись внутри предприятия.
В компании заверили, что здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает. Также там отметили, что инцидент локализован, но всё же порекомендовали местным жителям держаться от предприятия на расстоянии.
Выясняются все обстоятельства инцидента.
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