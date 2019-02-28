50 человек пострадали из-за утечки хлора в Алабаме

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50 человек пострадали из-за утечки хлора в Алабаме

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Фото: © Pixabay / 1662222

Более 50 человек направлены в медицинские учреждения после утечки опасных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works в американском штате Алабама. Об этом говорится в сообщении компании в "Твиттере".

Вредные вещества наружу не просочились, оставшись внутри предприятия.

В компании заверили, что здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает. Также там отметили, что инцидент локализован, но всё же порекомендовали местным жителям держаться от предприятия на расстоянии.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

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