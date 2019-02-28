Зеленский пообещал посадить Порошенко в тюрьму

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Конституционный суд признал неконституционным уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. Актёр, а ныне и политик, заявил, что вместе с экспертами готовит ответ "клептократам", чтобы виновные понесли наказание.
— Нынешнее правительство хочет забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет, — говорится на странице "Команда Зеленского" в Facebook.
Зеленский в очередной раз обыграл предвыборный слоган нынешнего президента страны Петра Порошенко "Кандидатов много — президент один".
— Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму! — подчеркнул он.
Отметим, согласно последним опросам, Владимир Зеленский возглавляет тройку лидеров в президентской гонке. На втором месте Пётр Порошенко, а на третьем — Юлия Тимошенко, которая ранее объявила о начале процедуры импичмента Порошенко.
Как писал Лайф, выборы на Украине пройдут 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.
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