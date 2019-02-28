Мультфильм "Кот в сапогах" получит сиквел от режиссёра "Человека-паука"

По словам создателей, картина находится на самом начальном этапе, поэтому невозможно назвать даже примерную дату выхода.

Спустя восемь лет после выхода на экраны первой части "Кота в сапогах" кинокомпания DreamWorks решила снять его продолжение, об этом сообщает портал Deadline.

Режиссёром картины станет Боб Персичетти, один из сорежиссёров мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", который получил "Оскара" в номинации "Лучший анимационный фильм" на последней церемонии.

Отмечается, что не так давно компания планировала не продолжать старую историю с котом, а полностью перезапустить Puss in Boots — это оригинальное название картины. Однако сейчас, очевидно, планы изменились, и новый фильм станет прямым продолжением истории.

В настоящий момент будущая картина находится на настолько начальном этапе создания, что её авторы не могут обозначить даже примерный год её выхода.

Первый "Кот в сапогах" увидел свет в 2011 году, он разговаривал голосом Антонио Бандераса и, возможно, поэтому при бюджете в 120 миллионов смог собрать в прокате более 550 миллионов долларов и получил номинацию на "Оскара" в категории "Лучший анимационный фильм".