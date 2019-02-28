СМИ: Весной под сокращения могут попасть более 115 тысяч россиян

Большая часть тех, кто может лишиться работы, живёт в Москве и Свердловской области.

Весной под сокращения рискуют попасть порядка 115,7 тысячи россиян. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения служб занятости, представленные в документе Минтруда. При этом отмечается, что в наиболее уязвимом положении — работники сферы автомобилестроения, а также транспортной и финансовой сферы.

Среди главных причин возможного сокращения эксперты называют санацию банков, низкую конкурентоспособность компаний, а также остановку производства в связи с его переизбытком на рынке.

Согласно законодательству, работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения, предложив вместе с тем альтернативные вакансии в организации. В случае ухода сотруднику полагается выходное пособие в размере месячной зарплаты, а в том случае, если работник не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, ему выплачивается в этот период среднемесячный оклад.