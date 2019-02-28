"40 минут страха". Самолёт Utair экстренно сел в Уфе из-за отказа двигателя

Boeing 737-500 авиакомпании UTair экстренно вернулся в Уфу через пять минут после взлета из-за отказа левого двигателя. Пунктом назначения самолета была Москва.
— Вылетел сегодня утром в Москву. Но через минут пять после взлета отказал левый двигатель. Хорошо ...что не на взлете и что правый двигатель остался рабочим, — рассказывает один из пассажиров в своем "Фейсбуке".
По его словам, "боинг" сделал круг и успешно приземлился в аэропорту Уфы. Пассажир отмечает действия стюардесс, которые "инструктировали, объясняли, выполняли свой долг".
Еще одна из пассажирок рассказывает, что испытала "40 минут панического страха".
— 40 минут панического страха, и снова стою на земле, — приводит слова девушки телеграм-канал Life Shot.
Инцидент произошел рано утром. На борту воздушного судна было 123 пассажира.
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