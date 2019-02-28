"40 минут страха". Самолёт Utair экстренно сел в Уфе из-за отказа двигателя

На борту "боинга" было 123 пассажира, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.

Boeing 737-500 авиакомпании UTair экстренно вернулся в Уфу через пять минут после взлета из-за отказа левого двигателя. Пунктом назначения самолета была Москва.

— Вылетел сегодня утром в Москву. Но через минут пять после взлета отказал левый двигатель. Хорошо ...что не на взлете и что правый двигатель остался рабочим, — рассказывает один из пассажиров в своем "Фейсбуке".

По его словам, "боинг" сделал круг и успешно приземлился в аэропорту Уфы. Пассажир отмечает действия стюардесс, которые "инструктировали, объясняли, выполняли свой долг".

Еще одна из пассажирок рассказывает, что испытала "40 минут панического страха".

— 40 минут панического страха, и снова стою на земле, — приводит слова девушки телеграм-канал Life Shot.

Инцидент произошел рано утром. На борту воздушного судна было 123 пассажира.