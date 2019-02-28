Дочерняя компания Volvo объявила о создании "убийцы" Tesla

Примерный запас хода — 500 км, а разгоняется от 0 до 100 км/ч электрокар меньше чем за пять секунд.

Дочерняя компания Volvo и Zhejiang Geely Holding — Polestar — объявила о создании электрокара, который будет конкурировать с Tesla Model 3. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Пятидверный электрический фастбэк имеет необычный дизайн: боковые зеркала освобождены от рамок, светодиодные задние фонари растянуты по всей ширине машины и панорамная крыша. Ещё одной необычной деталью Polestar 2 является отсутствие кнопки запуска — чтобы завести авто, нужно просто сесть на водительское сиденье.

Стартовая стоимость "убийцы" Tesla — €59,9 тысячи. Примерный запас хода — 500 км, а разгоняться от 0 до 100 км/ч он способен меньше чем за пять секунд. Покажут Polestar 2 на международном автосалоне в Женеве в марте.