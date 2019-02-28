В России создали геокарту со всеми культурными учреждениями страны

При распределении средств национального проекта министерство будет исходить из данных на схеме.

Минкульт России объявил о создании геокарты, на которую нанесены все учреждения культуры в каждом регионе страны. Как пояснили в ведомстве, благодаря ей можно получить чёткое представление о том, какой организации не хватает в любом из субъектов РФ.

— Где-то не хватает библиотек, где-то — домов культуры, сельских клубов. Из этого мы и будем исходить при распределении средств национального проекта, — приводятся в пресс-релизе слова замглавы Минкульта Ольги Яриловой.

Система уже работает и способна обновлять данные в онлайн-режиме. По словам Яриловой, в ближайшее время интерактивная карта появится на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей, из которых на "культуру" уйдёт 113,5 миллиарда.