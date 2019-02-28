В Пентагоне признали неспособность противостоять новейшему российскому оружию

В ведомстве заявили о необходимости продлить СНВ-III, включив в него пункты про все возможные средства ядерного поражения.

Глава Стратегического командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Джон Хайтен признал беззащитность Штатов перед новейшим российским оружием. Наибольшую обеспокоенность он высказал из-за гиперзвуковых ракет и ядерного подводного беспилотника "Посейдон". Об этом офицер сообщил 26 февраля в ходе слушаний в сенате.

Американский военный также высказал опасения из-за успехов России в создании истребителя пятого поколения и строительства новых баллистических ракет. Он заявил, что последние разработки РФ якобы не подпадают под действие нового договора о контроле над вооружениями СНВ.

— Если русские будут продолжать наращивать свой ядерный потенциал, не подпадающий под положения договора СНВ-III и нигде не учитываемый, если появятся новые виды стратегических вооружений, то им следует напрямую обсудить это с нами на переговорах, — цитирует RT генерала.

Хайтен отметил, что является сторонником СНВ-III, и высказался о необходимости расширить соглашение, включив в него пункты про все возможные средства ядерного поражения.

Напомним, во время своего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что первую атомную подлодку с "Посейдоном" спустят на воду весной 2019 года.