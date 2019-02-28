Что-то пошло не так. Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита

Ранее сообщалось, что американский и северокорейский лидеры досрочно покинули место проведения встречи.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам прошедшего двустороннего саммита в Ханое. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что стороны провели "хорошую и конструктивную беседу" и продолжат переговоры в будущем.

— Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации, — уточнила она. — В настоящий момент соглашение достигнуто не было.

Как писал Лайф, ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, после чего лидеры стран досрочно покинули место проведения саммита.