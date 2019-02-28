Путин наградил Яковенко и Чижова орденом Александра Невского

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Путин наградил Яковенко и Чижова орденом Александра Невского

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий/Алекс Макнотон

Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова и посла России в Великобритании Александра Яковенко наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент нашей страны Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

— За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную госслужбу, — говорится в указе президента.

Чижов занимает должность постоянного представителя РФ при Европейском союзе с 2005 года, Яковенко — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании с 2011 года.

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