Низкое давление и температура выше нормы. Синоптики рассказали о погоде в Москве

Метеозависимым людям советуют поменьше напрягаться, дышать свежим воздухом и пить побольше жидкости.

Сегодня, 28 февраля, на погоду в Москве и во всём столичном регионе влияет тёплый сектор циклона, который состоит из слоистых облаков. Ожидаются небольшие осадки и температурный фон на несколько градусов выше климатической формы. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

— Днём облачно, небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха в столице 0…+2°, в Подмосковье –2…+3°. Ветер юго-западный, западный, 4–9 м/с. Относительная влажность 70–75%, — отметили специалисты.

Также синоптики сообщают, что сегодня наблюдается аномально низкое атмосферное давление — 723 мм рт.ст. При таких показателях метеозависимым людям стоит снизить физическую нагрузку, чаще пить жидкость, например зелёный чай с мёдом, принимать контрастный душ и лечь спать пораньше.

Ровно неделю назад атмосферное давление в столице было, напротив, значительно выше нормы.