В Москве появятся дополнительные терминалы продажи проездных билетов

Список адресов, где будут установлены новые устройства, пока что прорабатывается.

В Москве появятся дополнительные терминалы по продаже проездных билетов на транспорт. Речь идёт про ещё 70 таких аппаратов. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что при помощи устройств можно будет пополнить карту "Тройка", проездные для школьников и студентов, а также приобрести билеты на одну или две поездки.

— В столице сейчас установлено почти 180 таких устройств. Их преимущества — круглосуточный режим работы и удобное расположение, — отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что терминалы расположены в шаговой доступности от станций метро, вузов и торговых центов. Кроме того, встретить их можно на некоторых остановках общественного транспорта и в аэропорту Шереметьево.

Оплату в них можно производить не только за наличные, но и банковскими картами, а также при помощи технологий PayPass и PayWave и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Список адресов, где будут установлены новые устройства, пока что прорабатывается.