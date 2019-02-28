Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции Штатов против КНДР останутся в силе, хотя Северная Корея просила снять ограничительные меры.

— В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с Ким Чен Ыном в Ханое.

При этом, как утверждает Трамп, северокорейский лидер обещал ему не проводить больше ядерных и ракетных испытаний. В целом, он охарактеризовал саммит как "очень продуктивный", который завершился на дружественной ноте, хоть и были не достигнуты соглашения с Ким Чен Ыном.