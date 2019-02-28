В США самолёт экстренно посадили из-за вони в салоне

Сейчас лайнер снят с эксплуатации и ожидает проверки. Пассажиры продолжили рейс на резервном борте.

Boeing 737-900 авиакомпании Alaska Airlines произвёл экстренную посадку в Миннесоте из-за жалоб 12 пассажиров на проблемы с дыханием, которые были вызваны странным запахом. Об этом сообщает NBC.

На борту самолёта, следовавшего из Чикаго в Сиэтл, находилось 144 человека. После посадки источник странного запаха обнаружить не удалось. По данным авиакомпании, четверо членов экипажа были госпитализированы. Кроме того, осмотрены были шестеро пассажиров и двое членов экипажа.

Сейчас самолёт снят с эксплуатации и ожидает проверки. Пассажиры продолжили рейс на резервном борте.