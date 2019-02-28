Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 млн рублей

Их закупила подведомственная структура для обычной коммерческой деятельности — продажи в магазинах.

Управление делами президента РФ объяснило закупку торговым домом "Кремлёвский" сигарет на 19 млн рублей ведением "обычной коммерческой деятельности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

— Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управделами президента РФ, бюджетные деньги не используются, — подчеркнула она.

Крылова отметила, что "все необходимые разрешения есть", сигареты будут поставляться в сети супермаркетов в нескольких российских городах.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о том, что торговый дом "Кремлёвский" закупает сигареты на 19 млн рублей.