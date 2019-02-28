Вышел новый трейлер фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс"

В будущей киноленте супергерои из команды Людей Икс столкнутся со своим самым грозным оппонентом.

Вышел второй официальный трейлер фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс". Главную роль в ленте исполнила Софи Тёрнер (звезда сериала "Игра престолов"). Соответствующее видео появилось на YouTube-канале 20th Century Fox.

В новом фильме, который снял Саймон Кинберг, покажут, как Люди Икс будут сражаться с изменившейся Джиной Грей (Тёрнер). Она — самый грозный противник супергероев. Грей тоже была в команде Людей Икс, но после одной из операций в космосе она перестала себя контролировать и начала воевать против своих коллег.

Напомним, премьера ленты пройдёт 6 июня в России. Изначально фильм должен был выйти 2 ноября прошлого года.