На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками

В больницу города Оха Сахалинской области попали четверо подростков. У мальчика и трёх девочек диагностировали отравление неустановленным веществом, пишет РИА "Новости". Правоохранительные органы региона сообщают, что ребята нашли упаковку таблеток в заброшенном доме и решили её съесть.
— Мальчик и три девочки 13–14 лет поступили в Охинскую районную больницу в среду. Медики предварительно установили отравление неустановленным веществом, — заявили в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
— Им оказывается вся необходимая помощь. Местные медики уже провели консультации со специалистами детской областной больницы в Южно-Сахалинске, — рассказали подробности в региональном Минздраве.
Прошлым летом Лайф рассказывал о других отравившихся школьниках, которые решили съесть таблетки, обнаруженные в заброшенном госпитале в Тверской области. В Свердловской области дети выпили лекарства, которые вытащили из мусора.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени