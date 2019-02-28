На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками

Проверку уже начала региональная прокуратура, там выясняют, с кем вместе находились школьники перед отравлением.

В больницу города Оха Сахалинской области попали четверо подростков. У мальчика и трёх девочек диагностировали отравление неустановленным веществом, пишет РИА "Новости". Правоохранительные органы региона сообщают, что ребята нашли упаковку таблеток в заброшенном доме и решили её съесть.

— Мальчик и три девочки 13–14 лет поступили в Охинскую районную больницу в среду. Медики предварительно установили отравление неустановленным веществом, — заявили в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

— Им оказывается вся необходимая помощь. Местные медики уже провели консультации со специалистами детской областной больницы в Южно-Сахалинске, — рассказали подробности в региональном Минздраве.

Прошлым летом Лайф рассказывал о других отравившихся школьниках, которые решили съесть таблетки, обнаруженные в заброшенном госпитале в Тверской области. В Свердловской области дети выпили лекарства, которые вытащили из мусора.