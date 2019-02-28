"Не соврал только в одном". Трамп назвал показания Коэна фейковыми

Президент США Дональд Трамп отреагировал на показания своего бывшего адвоката Майкла Коэна в конгрессе. По словам американского лидера, юрист слишком много врал, но не обманул только в одном — когда говорил об отсутствии сговора с Россией.

— Думаю, что ужасно проводить такое "фейковое" слушание во время этого очень важного саммита. Он много врал, это очень интересно, он не соврал только по поводу одного, он сказал: сговора с русскими не было, — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с Ким Чен Ыном в Ханое.

Накануне Коэн дал показания в конгрессе. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Кроме того, бывший адвокат заявил, что был посредником при передаче денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также уклонялся от уплаты налогов.