Сотрясение мозга и ушибы. В Москве избили генерал-полковника в отставке

Мужчину, который сейчас работает советником в строительной компании, доставили в госпиталь имени Мандрыка.

В Москве генерал-полковник в отставке госпитализирован после ссоры с двумя неизвестными, которые его избили на улице Малой Никитской. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину, который сейчас работает советником в строительной компании, доставили в госпиталь имени Мандрыка накануне в 18:00. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и лица.

В связи с произошедшим проводится проверка.