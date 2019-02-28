Путин поручил определить, кто будет подключать школы к скоростному интернету

Эта же организация будет обеспечивать подключение к Сети региональных и территориальных избирательных комиссий.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля определить единого исполнителя услуг по подключению школ страны к интернету. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Эта же организация будет обеспечивать подключение к Сети региональных и территориальных избирательных комиссий.

Также оператор должен будет обеспечить передачу данных, их защиту при подключении к Сети, ограничить доступ к сайтам, запрещённым на территории РФ, и обеспечить безопасность связи при подключении.

В срок до 15 апреля необходимо обеспечить утверждение "требований к подключению и доступу, включая требования к передаче данных образовательных организаций, избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных", а одним из условий контракта станет использование преимущественно российского оборудования.

Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом до 2021 года.