Готовившие теракты в Москве боевики ИГИЛ получили от 12 до 20 лет колонии

Пятеро жителей Ингушетии признаны виновными в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, незаконном хранении оружия и подготовке терактов в Москве. Дело рассматривалось Северо-Кавказским окружным военным судом.
— Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, — огласил вердикт судья.
Следствие доказало, что обвиняемые планировали устроить теракт в Посольстве Франции в Москве в ночь на 1 января 2017 года. Их приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в колонии строгого режима.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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