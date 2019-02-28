Готовившие теракты в Москве боевики ИГИЛ получили от 12 до 20 лет колонии

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Готовившие теракты в Москве боевики ИГИЛ получили от 12 до 20 лет колонии

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Согласно материалам дела, обвиняемые планировали устроить атаку на Посольство Франции.

Пятеро жителей Ингушетии признаны виновными в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, незаконном хранении оружия и подготовке терактов в Москве. Дело рассматривалось Северо-Кавказским окружным военным судом.

— Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, — огласил вердикт судья.

Следствие доказало, что обвиняемые планировали устроить теракт в Посольстве Франции в Москве в ночь на 1 января 2017 года. Их приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в колонии строгого режима.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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