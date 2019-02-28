Жванецкий получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Жванецкий получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Владимир Путин и Михаил Жванецкий. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Тем же указом звания заслуженной артистки РФ удостоена певица Ирина Понаровская.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что награда ему присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, Жванецкий, будучи писателем и артистом эстрады, известен исполнением своих сатирических произведений. Кроме того, с 1988 года он является основателем и худруком Московского театра миниатюр.

Тем же указом звание заслуженной артистки РФ получила певица Ирина Понаровская.

Артист родился 6 марта. В преддверии его дня рождения предлагаем пройти тест Лайфа "Сколько в вас от Жванецкого?".

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