Жванецкий получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Тем же указом звания заслуженной артистки РФ удостоена певица Ирина Понаровская.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что награда ему присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, Жванецкий, будучи писателем и артистом эстрады, известен исполнением своих сатирических произведений. Кроме того, с 1988 года он является основателем и худруком Московского театра миниатюр.

Тем же указом звание заслуженной артистки РФ получила певица Ирина Понаровская.

Артист родился 6 марта. В преддверии его дня рождения предлагаем пройти тест Лайфа "Сколько в вас от Жванецкого?".