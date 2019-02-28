В аэропорту Минска задержали российского вора в законе

В настоящее время Бадри Аданая находится под арестом. Решается вопрос о его экстрадиции.

В аэропорту Минска задержан неоднократно судимый гражданин России Бадри Аданая. Мужчина находился в розыске по линии Интерпола. Французский суд заочно осудил его на десять лет, сообщает ТАСС.

— Задержанный, более известный в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, разыскивается французскими правоохранительными органами по линии Интерпола за совершение преступлений в составе организованной группы и легализацию преступных доходов, заочно осуждён судом Франции на десять лет лишения свободы, — цитирует агентство сообщение силовых структур.

МВД Республики Беларусь называет Аданаю вором в законе. На западе Франции его преступная группа координировала "работу" воров и даже контролировала назначение угодных местных чиновников. Также Аданая держал воровской общак.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для лидеров организованных преступных группировок. Только за одну свою "должность" они могут получить до 15 лет лишения свободы. Госдума приняла документ в первом чтении.