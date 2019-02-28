Слонят из Мьянмы в "Уголке дедушки Дурова" научили "танцевать канкан"

Кроме того, животные теперь понимают, когда их хвалят при помощи слов "хорошая девочка".

Слонят Луну, Мону и Одри, привезённых из Мьянмы в театр "Уголок имени дедушки Дурова", научили вставать на тумбы, а также понимать фразу "хорошая девочка". Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе театра.

Любопытно, что сейчас животных обучают международным командам, таким как off (встать на задние лапы) и sitz (сесть).

— Сейчас слонята уже научились заходить по команде на тумбы и по одной поочерёдно поднимать вперёд передние ноги, как бы "танцевать канкан", — рассказали в пресс-службе.

Также животные научились понимать похвалу, когда им говорят "умница" и "хорошая девочка", а помогают им в этом лакомства, которые слонятам дают после каждого лестного слова.

Дальнейшее обучение будет проходить в соответствии с их способностями.

Ранее Лайф рассказывал, что Одри, Луна и Мона учатся понимать свои имена по-русски.