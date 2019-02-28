Певец Эд Ширан тайно женился в канун Рождества

Согласно информации британских журналистов, избранницей музыканта стала его подруга детства Черри Сиборн.

Британский популярный музыкант Эд Ширан тайно женился. Его избранница — 26-летняя подруга детства Черри Сиборн. Свадьба прошла в канун Рождества в графстве Суффолк (Англия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Sun.

— Эд женился за несколько дней до Рождества. Церемония прошла тихо. На ней были только его давние школьные друзья, священник и семья, — рассказал один из знакомых певца. Всего на свадьбе было порядка сорока человек.

Ширан планирует более масштабное мероприятие по поводу свадьбы. Оно должно состояться в конце лета. Предполагается, что празднование проведут в формате фестиваля, куда позовут фанатов певца и знаменитостей.