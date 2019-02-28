Звезда сериала "Нашествие" найдена мёртвой

Ей было всего 44 года. Менеджер отметил, что все ошеломлены этой "сокрушительной потерей".

Американская актриса Лиза Шеридан, известная по ролям в сериалах "Нашествие", "Остановись и гори" и "Менталист", найдена мёртвой в собственном доме. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера умершей.

По его словам, тело Шеридан нашли утром 25 февраля в её особняке в Новом Орлеане. Причина смерти актрисы неизвестна. Менеджер добавил, что все ошеломлены этой "сокрушительной потерей". Ей было всего 44 года.

Ранее Лайф писал, что актриса Лиза Сигрем, известная по роли в "Бэтмене", умерла в США в возрасте 82 лет.