Не достойны своего названия. Росконтроль внёс в чёрный список сметану двух марок

Образцы проверили на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени.

"Росконтроль" проверил качество сметаны с массовой долей жира 20% и выяснил, что два образца не достойны своего названия. В лабораторию отправилась продукция семи брендов:

"Простоквашино";

"Вкуснотеево";

"Бежин луг";

"Брест-Литовск";

"Киржачский молочный завод";

"Ростагроэкспорт";

"Благода".

Исследование проходило по 50 параметрам безопасности. В частности, сметану проверили на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени. Серьёзных нарушений эксперты не обнаружили, однако некоторые утаили информацию об ингредиентах.

В чёрный список попали "Вкуснотеево" и "Простоквашино" — в них нашли крахмал, не указанный на этикетке. Специалисты пришли к заключению, что продукт "не соответствует наименованию "сметана".

Наименьшее количество нарушений найдено в образцах брендов "Благода", "Бежин луг" и "Брест-Литовск". Остальные два бренда также рекомендованы к покупке.

Ранее эксперты "Росконтроля" закупили для проверки популярные консервы с печенью трески. Некоторые оказались не первой свежести.