Не достойны своего названия. Росконтроль внёс в чёрный список сметану двух марок

"Росконтроль" проверил качество сметаны с массовой долей жира 20% и выяснил, что два образца не достойны своего названия. В лабораторию отправилась продукция семи брендов:
- "Простоквашино";
- "Вкуснотеево";
- "Бежин луг";
- "Брест-Литовск";
- "Киржачский молочный завод";
- "Ростагроэкспорт";
- "Благода".
Исследование проходило по 50 параметрам безопасности. В частности, сметану проверили на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени. Серьёзных нарушений эксперты не обнаружили, однако некоторые утаили информацию об ингредиентах.
В чёрный список попали "Вкуснотеево" и "Простоквашино" — в них нашли крахмал, не указанный на этикетке. Специалисты пришли к заключению, что продукт "не соответствует наименованию "сметана".
Наименьшее количество нарушений найдено в образцах брендов "Благода", "Бежин луг" и "Брест-Литовск". Остальные два бренда также рекомендованы к покупке.
Ранее эксперты "Росконтроля" закупили для проверки популярные консервы с печенью трески. Некоторые оказались не первой свежести.
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