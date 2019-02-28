СМИ: В Сургуте "Свидетели Иеговы" били друг друга, чтобы обвинить следствие

По информации инсайдера, к следствию привлечены очень дорогие адвокаты, специализирующиеся на защите сектантов.

Подозреваемые в организации филиала "Свидетелей Иеговы"* в Сургуте сами наносили себе побои, чтобы надавить на следствие. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых ведомствах региона.

В ходе наблюдения за фигурантами уголовного дела было установлено, что они после задержания и обысков под руководством прибывших в Сургут адвокатов собирались вместе и наносили друг другу побои. Впоследствии они намеревались предъявить их в качестве доказательств пыток.

Известно, что к настоящему моменту на силовое давление правоохранителей пожаловались семь человек. Их заявления рассматривают региональный и федеральный омбудсмены, а также ряд правозащитных организаций.

В СК отрицают факт применения силы по отношению к фигурантам дела. По информации инсайдера, в дальнейшем следствие ещё столкнётся с провокациями, так как к нему привлечены очень дорогие адвокаты, специализирующиеся на защите сектантов.

— Главная задача — развалить уголовное дело, привлечь внимание общественности, — добавил источник.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.