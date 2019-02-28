На Украине испугались штрафов за отказ ехать на Евровидение

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занимается отбором участников на Евровидение-2019, заявили, что опасаются штрафов от организаторов музыкального конкурса. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала член правления НОТУ Александра Кольцова.

— Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого ещё впереди... Мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно, даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не участвуем, — сказала она в эфире телеканала "Прямой".

Днём ранее Лайф писал, что Украина отказалась от участия в музыкальном конкурсе после того, как сразу несколько музыкантов заявили, что не будут представлять страну на предложенных условиях.

Певице Maruv, которая прошла отбор и должна была ехать на конкурс в Тель-Авив, заявили, что она должна отказаться от гастролей в России и за каждое несогласованное действие платить миллионные штрафы.