В Кирове по делу о голодной смерти малышки задержана заведующая поликлиникой

Она подозревается в халатном исполнении своих обязанностей, из-за чего ребёнок оказался в опасности.

В Кирове после смерти трёхлетней девочки, которую мать на несколько дней оставила дома без воды и еды, задержана заведующая поликлиникой, в которой до 2016 года наблюдался ребёнок. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Она подозревается в попустительстве и халатном исполнении своих прямых обязанностей, вследствие чего малышка с декабря 2016 года "была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за её здоровьем".

Зав. поликлиникой задержана в Кирове в рамках дела о халатности должностных лиц.



Ненадлежащее исполнение ею обязанностей могло привести к гибели от обезвоживания 3-летней девочки, оставленной матерью в квартире на несколько дней. Ребёнок с декабря 2016г., был лишен мед. контроля pic.twitter.com/SiIiDynyhg — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 февраля 2019 г.

— Трёхлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасности её жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии, — говорится в сообщении.

Следователями ситуация квалифицирована как опасная для ребёнка. Медицинский персонал поликлиники был опрошен, изъята медкарта погибшей и изучены нормативные документы учреждения.

Напомним, мёртвой малышку нашла бабушка, пришедшая поздравить внучку с трёхлетием. Мать бросила дочку и ушла в недельный загул, но тоже поздравляла малышку с днём рождения в соцсетях, пока та умирала от обезвоживания. Сейчас Марии вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.