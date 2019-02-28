Интернет-банк ВТБ недоступен для клиентов

Мобильный и интернет-банк "ВТБ-Онлайн" временно недоступны для клиентов кредитной организации. Как сообщили в ВТБ, там работают над некими улучшениями.

— Мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займёт много времени и "ВТБ-Онлайн" станет ещё удобнее, — говорится в сообщении пресс-службы.

Последний раз клиенты ВТБ жаловались на проблемы с работой мобильного банка в декабре прошлого года. Тогда в кредитной организации объяснили сбой техническими работами.