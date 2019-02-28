"Не хочется копаться". В Кремле не комментируют показания экс-адвоката Трампа

Майкл Коэн заявил в конгрессе, что не может подтвердить факты "сговора" Трампа с Россией. Однако он подозревает, что хозяин Белого дома заранее знал об утечке документов демократической партии через WikiLeaks.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать показания экс-адвоката Дональда Трампа, данные в американском конгрессе.

— Знаете, у Кремля нет показаний Коэна. Не хочется в этом копаться, это не наша повестка дня, пусть американцы этим занимаются, — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Коэн дал показания в конгрессе. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Дональд Трамп, комментируя его выступление, заявил, что тот "не соврал только в одном": когда признавался, что не может подтвердить данных о "сговоре" американского лидера с Россией.