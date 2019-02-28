В Кремле заявили, что РФ оказала всю возможную помощь для саммита США — КНДР

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В Кремле заявили, что РФ оказала всю возможную помощь для саммита США — КНДР

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время саммита в Сингапуре. Фото: ©AP / Evan Vucci

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва оказала всю возможную помощь в организации саммита США — КНДР.

— Помощь, которую могла, — ответил Песков на соответствующий вопрос, отметив, что не может предоставить более подробной информации.

Напомним, накануне в Ханое прошёл саммит США — КНДР, участие в котором принимали лидеры двух стран — Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Главы государств досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения.

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