В Кремле заявили, что РФ оказала всю возможную помощь для саммита США — КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва оказала всю возможную помощь в организации саммита США — КНДР.
— Помощь, которую могла, — ответил Песков на соответствующий вопрос, отметив, что не может предоставить более подробной информации.
Напомним, накануне в Ханое прошёл саммит США — КНДР, участие в котором принимали лидеры двух стран — Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Главы государств досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения.
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