Песков заявил, что встреча Путина и Ким Чен Ына ещё не согласована

По словам официального представителя Кремля, вопрос будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына ещё не согласована, но вопрос — на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока точной договорённости нет, — сказал он. — Продолжим процесс согласования.

На вопрос о том, идёт ли речь о встрече именно в России, Песков ответил: "Речь идёт о встрече".

Напомним, в конце 2018 года стало известно о планах лидера Северной Кореи посетить Россию. Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что в Кремле надеются на визит Ким Чен Ына в 2019 году.

Сегодня же в Ханое завершились переговоры Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, однако стороны не пришли к соглашению и главы государств покинули место саммита досрочно. Лайф писал, о чём Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться.