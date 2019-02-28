Песков заявил, что новые санкции станут ударом по отношениям России и США

Представитель Кремля подчеркнул, что превентивные меры на случай возможного введения ограничений уже реализованы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что введение новых санкций со стороны США станет ударом по отношениям двух стран. Вместе с тем он заметил, что проект закона о новых ограничениях ещё не прошёл всех процедур.

— Безусловно, это очень серьёзный материал, который в случае реализации этого законопроекта будет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва будет внимательно наблюдать за ходом рассмотрения данного законопроекта.

Песков напомнил, что Правительство РФ уже приняло необходимые меры "для хеджирования от рисков дальнейших, непредсказуемых, недружественных действий" со стороны Вашингтона. По его словам, каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы после возможного принятия документа быть не должно, поскольку превентивные меры уже реализованы.

Ранее Лайф писал, что законопроект о новых санкциях против России был опубликован на сайте американского конгресса.