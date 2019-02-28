"Русофобские потуги". В Кремле оценили планы США раскрыть доходы президента РФ

Согласно законопроекту американская разведка должна предоставить конгрессу данные о доходах и имуществе Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьёз анонсированный в Штатах законопроект о "раскрытии" доходов главы российского государства. Представитель Кремля назвал работу над таким документом "русофобскими потугами".

— Вряд ли стоит к этому относиться серьёзно, — считает Песков. — Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией.

Напомним, что авторами инициативы стали Стефаник и Вальдес Демингс от демократической партии. Согласно проекту американская разведка должна предоставить конгрессу данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.