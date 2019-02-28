В Кремле не увидели проявления гибкости сторон во время саммита США — КНДР

Москва также считает, что практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу пока не работает.

Кремль не увидел проявления гибкости сторон во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока создаётся впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов, — сказал Песков.

По его словам, к подобным моментам в переговорах приводит отсутствие подобной практики и завышенные запросы. В Кремле получают первую оперативную информацию по итогам саммита и продолжают анализировать итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Как писал Лайф, ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, после чего лидеры стран досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.