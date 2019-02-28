Песков заявил, что Россия не планирует ограничивать потенциал Интернета

Представитель Кремля подчеркнул, что технологические возможности Сети внутри страны должны постоянно развиваться.

Россия не планирует ограничивать или же каким-либо образом сужать потенциал задействования Интернета, в том числе во время выборов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, однако, необходимость застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа.

— Страховка Интернета от кибератак из-за рубежа вовсе не означает намерение, скажем так, сузить потенциал работы Сети, — пояснил представитель Кремля. — Наоборот, мы говорим о программе цифровизации, дальнейшего расширения, о внедрении цифровизации.

Песков подчеркнул, что технологические возможности Сети внутри страны должны постоянно развиваться, проникая во все сферы жизни, в том числе и в процесс выборов.

— Но при этом, естественно, соответствующие службы будут заниматься тем, чтобы повышать уровень обеспечения безопасности, — добавил Песков. — Никто не собирается искусственно сужать потенциал задействования Интернета. Главное — это застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа.

Как ранее писал Лайф, в Госдуму внесён законопроект о создании цифровых избирательных участков.