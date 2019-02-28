Москвичам рекомендовали посещать масленичные гуляния ради здоровья

С этой же целью лучше избегать переедания и соблюдать принцип разнообразия в еде.

Столичный Департамент здравоохранения рекомендовал москвичам активно посещать масленичные гуляния, чтобы повышать физическую активность. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

— Соблюдайте режим питания и не забывайте о физической нагрузке — масленичные гулянья подразумевают всевозможные игры, конкурсы и повышенную физическую активность, что, безусловно, поможет организму пережить период Масленицы без вреда для здоровья, — сказала Стародубова.

Также, по её словам, необходимо в период праздников избегать переедания и соблюдать принцип разнообразия в еде. При приготовлении блинов лучше отказаться от обычной муки и заменить её цельнозерновой, а молоко рекомендовано использовать маложирное.

Также при приготовлении главного праздничного блюда можно использовать другие виды муки и даже овощные соки, что поможет снизить калорийность блинов.